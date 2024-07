Alle passasjerane skal vere evakuerte

Hovedredningssentralen i Sør-Noreg melder at alle passasjerane no skal vere evakuerte frå Kysruteskipet Havila Polaris. Skipet måtte legge til kai i Standa etter at det blei varmgang i framdriftssystemet på babord side på skipet. Havila Polaris var på veg til Geiranger då dette skjedde. Det var over 450 personar om bord i skipet.