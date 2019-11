Alle kontraktane underskrivne

Onsdag er ein merkedag for milliardprosjektet Nordøyvegen, som skal binde øyane i Haram og Sandøy saman med fastlandet. Denne dagen har den sjette og siste kontrakten blitt underskriven. Selskapet Kraftmontasje i Vestnes skal stå for prosjektering og bygging av tunnelinstallasjonane. Adm.dir. Oddgeir Anundsen (t.h.) skreiv under avtalen med Marianne Nærø frå Statens vegvesen og Are Eliassen frå hovudentreprenøren Skanska.