Alle i Molde skal få vassmålar

Molde blir den andre kommunen i Noreg som installerer smarte vannmålarar i alle heimar. Det skriv kommunen i ei pressemelding. Det er ein del av «Smart Molde»-satsinga, og vil gjere tenester som tilpassa vassprising og varslingstenester mogleg. – Det betyr at man berre betaler for det vatnet ein brukar. I dag er det ti prosent av innbyggarane som har vassmålar, mens 90 prosent betalar ein fast vasskostnad basert på arealet til bustaden. Det gir lite insentiv til å spare vatn, seier Bjarte Koppen, dagleg leder for Molde Vann og Avløp KF i ei pressemelding.