Alle har fått straumen tilbake

Dei nesten 400 kundane i Herøy kommune, som var utan straum, skal no ha fått straumen tilbake. Dei siste timane har rundt 370 kundar i området mellom Remøya og Runde vore utan straum på grunn av ein feil. Ifølge Mørenett sine nettsider er det no ingen pågåande straumbrot. Mørenett trudde først at feilen ville bli retta til 22.30-tida, men fekk altså retta det tidlegare enn venta.

På det meste skal rundt 1100 personar ha vore utan straum på grunn av feil i straumnettet. Den første feilen oppstod i 12.00-tida, så enkelte kundar har vore utan straum i timevis torsdag.