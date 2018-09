Alle beboere er ute av huset

Politiet melder at de har fått opplysninger om at beboerne i huset skal være ute. Brannvesenet er fremme og årsaken skal være tørrkoking. De skal inn med røykdykkere, melder politiet. Det var i ettermiddag at nødetatene rykket ut på melding om røykutvikling fra et hus i Elnesvågen i Fræna.