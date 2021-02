Alexander Storheim Eriksen elsker å gå på ski. Han vil helst ut og gå hele tiden. I helgene kjører familien ofte en drøy time fra Ålesund til Overøye i Fjord kommune for å utnytte skiløypene.

22-åringen har autisme og en utviklingshemming. For han er derfor fysisk aktivitet særlig viktig. Han hadde gledd seg til nok en skitur.

Men den ble ikke helt som planlagt.

Han var på vei opp en bakke da en person begynte å rope til han om å flytte seg. Mor Hanne Gunnvor Storheim prøvde å få øyekontakt med sønnen for å be han om å flytte stavene sine unna sporet, men det var mye på en gang for Alexander.

– Det ble mye lyd. Alexander skjønte ikke at det var han mannen prøvde å få kontakt med, sier Storheim, som hjelper sønnen å fortelle hva som skjedde.

– Situasjonen ble så voldsom fordi omstendighetene var sånn som de var. Jeg tror ikke mannen som gjorde dette mente noe vondt med det. Det var nok en spontan handling, men så får det så store konsekvenser for Alexander fordi det er så sårbart, sier foreldrene. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Da skigåeren suste forbi dyttet han ganske tydelig borti Alexander. Det gjorde litt vondt i armen, men Alexander ble ikke skadet. Mannen kjørte videre uten å stoppe. Foreldrene ble sinte, men de måtte beholde roen for å ikke gjøre hendelsen enda verre for sønnen.

– Alexander var redd nok som han var, så det var ingen grunn til at vi trengte å bli høylytt, for det viktigste var hans ve og vel, sier far John Gerhard Eriksen.

Det er ikke sikkert at mannen visste om Alexanders diagnoser og familien spekulerer ikke for mye i motivet bak handlingen.

Men selv om det ikke var vondt ment, så gjør autismediagnosen at det blir vanskelig for Alexander å forholde seg til uforutsette ting. Han synes fortsatt det er litt ekkelt å snakke om og situasjonen har fulgt han og familien i ettertid.

– Vi var redde for at han ikke ville komme tilbake hit på grunn av opplevelsen, sier mor Storheim. Eriksen legger til:

– For noen så kan én hendelse vare i flere måneder med bearbeiding. De som har autisme er spesielt utsatt, for de blir ikke ferdig. Her er det snakk om måneder før det bli glemt, om det blir glemt, sier han.

– Vi ønsker bare at folk skal tenke seg om når de handler. Det er ikke alltid at årsaken er synlig til at ting er som de er, sier far John Gerhard Eriksen. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

– Burde anmeldes

Slike situasjoner kan oppstå fra tid til annen, sier Anne-Mari Planke, avdelingsleder i Natur og Friluftsliv i DNT.

– Det er trist når folk opplever sånt når man er ute på tur. Det er viktig å tenke at skiløypene er for alle. Vi håper det går bra med begge to, sier hun og legger til:

– Det aller viktigste er når man er på tur i skiløypene er å vise hensyn til hverandre. Skjer det noe underveis er det viktig å stoppe opp og se om alle har det bra og snakke sammen.

Fagdirektør i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Eli Knøsen, mener situasjonen bør meldes til både dem og politiet. Selv om man i utgangspunktet ikke kjenner motivet bak. Å dytte noen i løypa er grovt, sier hun.

Fagdirektør i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Eli Knøsen. Foto: privat

– Om man trodde at han ikke ville, ikke hørte eller gadd å flytte seg, eller hva det var som motiverte denne mannen til å dytte han, så er det helt uhørt uansett. Han kunne ha tatt kontakt på en vennligere måte, sier Knøsen.

Lignende hendelser forekommer oftere enn folk tror, ifølge Knøsen. Hun mener samfunnet fortsatt har en lang vei å gå når det kommer til å forstå hverandre.

– Noen blir motivert og provosert av det som oppleves som svakhet. Det er mange stygge reaksjoner på at folk er annerledes der ute.

Hun har råd til folk som er usikre på hvordan man skal opptre i møte med mennesker som er ulik en selv:

– Gå inn i deg selv og kjenn på hva det er det egentlig handler om, hva det er som gjør at du blir provosert eller synes at ting er ubehagelig i møte med andre mennesker?

Foreldre John Gerhard Eriksen og Hanne Gunnvor Storheim er lettet for at Alexander fortsatt ville gå på ski etter hendelsen. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Tilbake i sporet

Heldigvis ville Alexander tilbake på tur dagen etterpå. Og igjen neste helg. Familien tror situasjonen kanskje kunne ha blitt unngått dersom mannen hadde stoppet opp og prøvd å få kontakt med dem på en roligere måte.

– Det er aldri greit å dytte noen. Det forandrer ikke så mye at han kanskje ikke forstod situasjonen, handlinga er lik, sier mor Hanne Gunnvor Storheim.

Alexander og far John Gerhard Eriksen nikker seg enig. Foreldrene oppfordrer folk til å være vennligere og mer varsomme i møte med andre mennesker, uansett hva man vet om de eller ikke.

– Ofte så skjer ting av en grunn, og det kan være greit at vi alle stopper opp og tenker over at vi skal vise hensyn til hverandre. Det skal være plass til alle sammen, sier mor.

Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK