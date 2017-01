Ålesundstunnellane opna igjen

Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen er no opna igjen. Operatøren Vegdekke køyrde gjennom tunnellane to gonger utan å finne nokon stein i vegbanen, opplyser Statens vegvesen. Ein bilførar meinte han fekk ein stein i fronten på bilen, og tunnelane blei stengde for kort tid sidan. Det er altså ikkje funne spor av stein frå tunneltaket, seier vegvesenet, og opplyser at trafikken no kan gå som normalt igjen.