Ålesundsordføreren bekymret

Ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund stiller i et brev til ledelsen i Helse Møre og Romsdal flere spørsmål om hva som skjer med sykehuset i Ålesund. Bakgrunnen er et oppslag i Sunnmørsposten mandag der Rolf Strømsheim, som har arbeidet med utvikligsplaner for sykehuset i flere år, er bekymret for de bygningsmessige utbedringene. Ordføreren mener det gir grunn til alvorlig bekymring og ber om svar på hva som vil bli gjort .