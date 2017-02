Ålesundskvinne i kyrkjeasyl i Spjelkavik kyrkje

Det er VG som melder dette søndag kveld.

Ifølgje VG troppa barnevernet og den utanlandske barnefaren opp på skulen og henta dei to sønene hennar alt i byrjinga av februar. I dag veit ikkje kvinna kvar barna er.

Til VG opplyser ho at ho hadde henta dottera si ein time før ho fekk beskjed om å kome til eit møte med barnevernet. I staden for å gå til dette møtet, valde ho å oppsøkje Spjelkavik kyrkje 13. februar.

Leiar i Spjelkavik sokneråd, Ketil Hjelset, seier at kyrkja ikkje har teke stilling til sjølve saka, men at kyrkja er open for alle.

– Det vi har gjort er at vi har teke imot eit menneske i naud, seier han til VG.