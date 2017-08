Ålesunder omkom i flystyrt

Politiet trur at mannen som omkom etter at eit småfly kolliderte i Sør-Aurdal tysdag, er ein 21-åring frå Ålesund. Mannen var for tida busett i Skedsmo kommune. Pårørande er varsla og er i tett dialog med hjelpeapparatet i kommunen.