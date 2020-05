Ålesundbibliotekene åpner

De fleste bibliotekene i Ålesund åpner igjen fra neste uke. Bibliotekene sier de tar smittevernet på alvor og at bemanningen derfor er økt på de fleste bibliotek, i tillegg til at det er satt ut håndsprit og oppslag om smittevern. – Vi har fått klarsignal til å gi et avgrensa tilbud, om lån og levering, skanning, kopiering og utskrift. Vi gleder oss veldig til å kunne åpne igjen, sier biblioteksjef Mette Aaram Ringstad i en pressemelding.