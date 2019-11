Ålesundar vann «71 grader nord»

Amanda Helseth (til venstre) frå Ålesund blei den yngste vinnaren av TV-programmet «71 grader nord» nokon sinne, skriv VG. Det blei klart at den 20 år gamle roaren stakk av med sigeren då finalen blei sendt torsdag. Ho vann ein bil og 200.000 kroner. – Det kjennest heilt uverkeleg. Eg hadde ikkje trudd at eg skulle kome så langt, seier Helseth til avisa. Her avbilda med søster Thea Helseth, som også er roar.