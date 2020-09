Ålesund: Kan ta imot 25 flyktninger

Kommunedirektør Astrid Eidsvik i Ålesund foreslår at kommunen vedtar å ta imot 25 flyktninger fra Moria-leiren på Levsos i Hellas hvis staten ber om det. Dette inkluderer to enslige mindreårige, men kommunen ønsker primært at flyktningene er familier, skriver Sunnmøsposten.