Ålesund: Får kostnadssprekk på Helseplattformen

Helseplattformen vil koste Ålesund kommune 28 millioner kroner mer enn det er satt av penger til, skriver Sunnmørsposten.

Under formannskapsmøtet i går sa kommunalsjef Torfinn Strand Vingen at kostnadssprekken skyldes at det har vært lønns- og prisvekst etter at avtalen var signert.

Ålesund var den første kommunen i Møre og Romsdal som innførte det nye journalsystemet.