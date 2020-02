Ålesund tar makta i Årim

Ålesund kommune krever flertallet i representantskapet i renovasjonsselskapet Årim. Det skjedde mot 25 stemmer i kommunestyret i Ålesund i kveld. Det vil bety at Ålesund får sju av 13 plasser. I formannskapet ble det flertall for å gi Giske, Sula, Sykkylven, Stranda, Fjord og Vestnes et flertall i representskapet, men flertallet snudde i kommunestyret. Flere av partiene var delt da det ble votert over saken.