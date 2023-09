Ålesund sjukehus får lånegaranti

Helse Møre og Romsdal får lånegaranti til milliardutbygginga av Ålesund sjukehus. Dette er ein lånegaranti på 800 millionar kroner. Lovnaden blei presentert av stortingsrepresentant Åse Kristin Ask Bakke under eit pressetreff utanfor Ålesund sjukehus i dag. Dette inneber at bygginga av nytt akuttmottak, intensivavdeling og operasjonsavdeling kan ta til om kort tid. I tillegg til dei 800 millionar kronene det skal søkast lån om, skal Helse Møre og Romsdal bruke 300 millionar kroner frå eigne midlar. Helse Møre og Romsdal ønskte først at lånegarantien skulle presenterast i samband med statsbudsjettet som blei lagt fram i fjor. Lånegarantien kom ikkje då og heller ikkje i samband med revidert nasjonalbudsjett i vår. Signala gjekk imidlertid ut på at dette skulle kome i statsbudsjettet som blir lagt fram i haust. Det er dette som er blitt stadfesta i dag.