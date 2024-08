Laima Nomeikaite er kulturforskar og samfunnsgeograf. Ho har ein cotutelle-PhD-grad i kulturstudier og performance design frå Roskilde Universitet og Universitetet i Sørøst-Norge.

Ho skriv dette om klistremerke:

Definisjon:

Klistremerke er eit lite stykke papir eller plast med eit bilde eller skrift på den eine sida og lim på den andre sida.

Kort historikk:

Klistremerke har ei overraskande lang og facinerande historie som strekkjer seg over fleire århundre. Historikarar trur at dei stammar frå det gamle Egypt. I det gamle Egypt brukte kjøpmenn klistremerke for å merke varer og gje opp opphav eller eigarskap.

I tillegg til det kommersielle formålet blei antikke klistremerke også brukt til religiøse og seremonielle formål. I det 20. århundre blei klistremerke integrert i popkultur og politikk, men blei også eit viktig verktøy for reklame og merkevarebygging mellom anna for idrett, musikk og filmindustri. Politiske kampanjar brukte ofte klistremerke som eit middel til å promotere kandidatar og politiske bodskap.

Kva er det uttrykk for?

I dag er klistremerke ein del av byrommet, og kan ha diverse og blanda funksjonar både i form av reklamer, merkevarer, logoar, plakettar, gatekunst, politisk kampanjar og uttrykk av miljørørsler. Sidan slutten av 1990-talet har klistremerke blitt ein integrert del av gatekunstrørsla. Gatekunstnarar brukar klistremerke for å formidle humoristiske, sarkastiske eller politiske bodskap, samtidig deler dei kunstverk eller promoterer sin eigen kunst.