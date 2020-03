Ålesund opphevar krav

Frå fredag 27. mars vel Ålesund kommune å oppheve dei lokale restriksjonane på innreise som har vore sidan 20. mars. Det er ikkje lenger påkrevd med 14 dagar heimekarantene om du til dømes kjem frå Oslo til Ålesund. Kommunen skriv i ei pressemelding at no går vi mot fase 2 og då er ikkje slike restriksjonar like nyttige tiltak. – Vi ser at reiseaktiviteten går ned uansett, og vel no å oppheve dei lokale reiserestriksjonane.