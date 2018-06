Ålesund Live flyttes inn

På grunn av værmeldingene flyttes Ålesund Live inn i Sparebanken Møre Arena i år, skriver Sunnmørsposten. Presseansvarlig Terje Erstad i Momentium sier til avisen at det er strenge regler for å sette opp scene utendørs. Meldingene om sterk vind gjør at det ikke vil være forsvarlig å arrangere festival utendørs i helga.