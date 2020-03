Ålesund kommune må kutte i helse

Kommunaldirektør Astrid Eidsvik i Ålesund foreslår å kutte budsjettet til helse- og omsorgssektoren med 30 millioner kroner, skriver Sunnmørsposten. Samtidig skal skolene få økt sine budsjett med 30 millioner kroner. For helsesektoren betyr det at ledige stillinger fortsatt blir stående ledige og at innløeie av vikarer må reduseres, skriver Eidsvik i et notat til formannskapet.