Ålesund kommune går i pluss

Ålesund kommune melder at dei går i pluss for 2023. I ei pressemelding melder dei at den ureviderte driftsresultatet er på 1,7 %, om lag 109 millionar kroner.

– Netto driftsresultat for 2023 blei om lag 30 millionar kroner betre enn budsjettert, og 37 millionar kroner svakare enn i 2022. Forklaringa på det gode resultatet er i hovudsak at kommunen har hatt høgre inntekter enn budsjettert, i tillegg til at finansinntektene vart langt høgre enn budsjettert, seier økonomisjef Lars Fylling i ei pressemelding.

Både frie inntekter, eigedomsskatt og finanspostar har spelt inn, opplyser kommunen.