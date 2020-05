Ålesund kommune får kritikk

Ålesund kommune får kritikk frå Fylkesmannen etter at ein pasient gjekk til angrep på ein annan, bak lukka dører. Dette skjedde på ein institusjon under vaktskifte ein tidleg morgon. I strid med rutinane, var døra inn til pasientane lukka, og då ein av pleiarane opna døra oppdaga ho at pasienten blei slått. Fylkesmannen konkluderer med at kommunen ikkje har vurdert risikoen for vald i institusjonen tilstrekkeleg og heller ikkje har iverksett nødvendige tiltak, og at dette er i strid med lova.