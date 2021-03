– Vi drit, og vi slengjer driten ut i matfatet.

Det seier Frode Ingebrigtsen som er på luftetur med hunden Aron på Volsdalsberga i Ålesund.

Matfatet han snakkar om er Borgundfjorden, eitt av norges viktigaste gytefelt for kysttorsken.

I årevis har kommunen sleppt kloakk og forureina vatn frå tusenvis av innbyggarar ut i fjorden.

No slår Statsforvaltaren alarm. I eit uvanleg skarpt brev får kommunen beskjed om at tilstanden for fleire av dei 17 reinseanlegg er svært alvorleg. Berre tre fungerer som dei skal.

Linda Aaram, miljøverndirektør hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Det er mange brot på løyvet. Det er anlegg med dårleg reinsing, og anlegg utan reinsing, i fjordområda rundt Ålesund sentrum, seier miljøverndirektør Linda Aaram hos Statsforvaltaren.

Innbyggjarane må betale

Alt avløpsvatn frå norske heimar skal reinsast før det blir sleppt vidare ut i naturen. Det blir det ikkje i Ålesund. Kommunen har hatt fleire år på seg til å rydde opp, utan å gjere det.

– Arbeidet har dessverre gått for sakte til at vi har klart å lukke avvika, seier kommunedirektør Astrid Eidsvik.

Ho seier det no blir viktig å ha klare planar.

Det vil bli dyrt å utbetre anlegga, og innbyggjarane i Ålesund vil få auka kommunale avgifter.

– Kor mykje kan eg ikkje seie akkurat no. Men dette er noko kommunar i heile Noreg vil oppleve framover, seier Eidsvik.

Reinseanlegget ved Larsgården i Ålesund er eitt av fleire som ikkje held krava i løyvet. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Det kommunale vass- og avløpsnettet i Noreg treng oppgraderingar for 332 milliardar dei neste 20 åra, viser ein rapport frå Norconsult og Sintef, som er laga for Norsk Vann. Beløpet svarer til ein femdel av statsbudsjettet for 2021.

Ifølgje Thomas Breen, dagleg leiar i Norsk Vann, bør norske kundar i gjennomsnitt belage seg på ei dobling av gebyra.

Turgåarar oppgitt over kommunen

Blant turgåarane i fjøra i Ålesund blir utsleppa til fjorden kalla forkasteleg.

– Eg synest det er heilt utilgivelig at kommunen ikkje har greidd å halde orden i eige hus, seier Frode Ingebrigtsen.

Kjetil Jeppesen på tur på Volsdalsberga. Om sommaren liker han å bade her, og vil ha reint vatn. Foto: Synnøve Hole / NRK

– Dei må rydde opp. Vi kan ikkje ha det sånn. Eg badar i vatnet her, og det hadde vore greitt å vite at det ikkje var forureina, legg Kjetil Jeppesen til.

Ordførar Eva Vinje Aurdal seier situasjonen er svært beklageleg, og kan få store konsekvensar.

Eva Vinje Aurdal, ordførar i Ålesund, siger situasjonen er beklageleg. Foto: Ålesund kommune

– Dersom vi er dårlege på dette, går det utover liv og helse, natur og miljø, så det er eit stort problem, seier Aurdal.

Kan gi stopp i byggjesaker

Linda Aaram hos Statsforvaltaren seier fleire kommunar har problem med reinseanlegga sine, men at det er spesielt at feila ikkje har vorte utbetra etter så mange år.

– Det er uvanleg at vi har komme til det skrittet at vi må gi kommunen ei sånn melding etter så mange år med tilbakemeldingar om brot på løyvet, seier ho.

I brevet kallar ho det svært alvorleg at kommunen ikkje har sett i gang tiltak for å rette opp lovbrota.

No vurderar Statsforvaltaren kva konsekvensane for kommunen skal bli. Ein moglegheit er at det blir stopp i godkjenning av reguleringsplanar og byggjesaker.

– Det er eit krav at ein skal ha påslipp til eit godkjent reinseanlegg. Dette kravet overheld ikkje Ålesund i dag, seier Aaram.