«Årets nynorskkommune syner vilje til arbeide for, med og på nynorsk.»

Januar 2020. Eit nytt Ålesund har sett dagens lys med nynorsk som målform. Haram, Skodje, Sandøy, Ørskog og Ålesund har slått seg saman til éin storkommune. Den største nynorskkommunen i landet.

Og ordførar Eva Vinje Aurdal (Ap) viser stolt fram prisen dei har fått.

– Det er ei kjensgjerning at Ivar Aasen kjem frå vår region. No tar vi ansvaret for den tradisjonen og for nynorskens plass i samfunnet.

Ordførar Eva Vinje Aurdal (Ap) meiner Ålesund har tatt eit viktig ansvar. Foto: Remi Sagen / NRK

Reaksjonar

Men det er omstridd. Mange har reagert sterkt. Andre jublar. Ei måling Norstat har gjort for NRK, viser at 47 prosent ikkje vil at Ålesund skal vere ein nynorskkommune, 34 prosent vil halde fram som i dag medan 19 prosent ikkje har noko meining.

Og no kan nynorskkommunen stå for fall. Blir det eit politisk skifte etter valet kan Monica Molvær (H) bli den neste ordføraren i Ålesund.

Og ordførarkandidaten er ikkje i tvil om kva ho vil. Å skrote nynorskkommunen. Og det skal skje så raskt ein kan.

– Vi ønskjer ei valfri målform der dei tilsette kan velje om dei vil bruke nynorsk eller bokmål. Nynorsk er ein kulturskatt som ein må motivere folk til å bruke, og ikkje tvinge dei til å bruke.

Monica Molvær (H) vil at Ålesund skal vere ein språknøytral kommune. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Og Molvær vil truleg ha eit fleirtal i ryggen i denne saka slik det ligg an no. Både Frp og Ålesundslista har vore tydelege på at dei vil ha ein språknøytral kommune.

– Dette kjem vi til å foreslå rimeleg kjapt. For eg trur dette er ei veldig viktig sak for folk i Ålesund, seier Håkon Lykkebø Strand (Frp).

Populisme

Men hos leiaren i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, fell ikkje dette i god jord. Han kallar det for populisme. Nynorsk-populisme.

For Lofnes Hauge meiner nynorskkommunen Ålesund har vore ein suksess. Og no ber han politikarane om å tenke seg godt om.

– Vi veit at kommunar som kallar seg språknøytrale i praksis lar bokmål dominere og har lite plass for nynorsk. Det gjer at nynorsken blir usynleg.

Leiaren i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, ber politikarane halde fast på Ålesund som nynorskkommune. Foto: Trond Vestre / NRK

Eit Ålesund utan Haram

Men no går Haram ut av Ålesund. Det skjer frå 1. januar 2024. Ålesund missar nærare 10.000 innbyggjarar. Og i Haram står det nynorske språket sterkt. Det kan få konsekvensar

– Når Haram forsvinn så vil den prosentandelen som brukar nynorsk bli svekka. Det vil påverke debatten som kjem. I Arbeidarpartiet har vi stilt våre kandidatar fritt, seier ordførarkandidaten Anne Berit Støyva Emblem (Ap).

Haram blei slått saman med Ålesund med tvang. Frå nyttår blir Haram eigen kommune igjen. Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

Men leiaren i Noregs Mållag synest ikkje det er noko godt argument at Haram går ut av Ålesund.

– Det var jo ikkje berre Haram som blei slått saman med Ålesund. Det var tre andre nynorskkommunar og. Berre Ålesund var språknøytral. Så det er ingen grunn til at Haram sin utgang åleine skal føre til at nynorsken blir øksa ned.

Ikkje berre bysentrum

Og Noregs Mållag får støtte av Håvard Urkedal som toppar Venstre si liste i Ålesund. Han vil behalde nynorskkommunen slik som i dag. For han handlar det om å sjå heile kommunen.

– Det er viktig for at alle saman, og særleg dei som bur i utkantane, skal bli varetatt på same måte som sentrum av kommunen der folk stort sett bruker bokmål.

Håvard Urkedal (V) vil halde fast på dagens målform i Ålesund. Foto: Trond Vestre / NRK