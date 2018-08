Ålesund kan få legeutdanning

Det kan bli legeutdanning i Ålesund. Administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt Norge sier NTNU i Trondheim gjerne vil komme i gang med desentralisert utdanning av 15 legestudenter ved Campus i Ålesund. Dette er etter samme modell som de nå har opprettet i Levanger, og NTNU har signalisert at de ønsker at den neste satsingen skjer i Ålesund. Slørdahl tror dette vil gjøre det lettere for Helse Møre og Romsdal å rekruttere leger i fremtiden.