Ålesund er treigest i landet

Ålesund er den byen i landet der det tar lengst tid å selge en bolig, i følge Eiendom Norge sin statistikk for juli. I snitt tar det tre måneder å selge en bolig i Ålesund, og det er nesten dobbel så lang tid som for ett år siden. Også i resten av Møre og Romsdal går det mye treigere enn i fjor. Omsetningstiden er på 106 dager mot 76 dager for ett år siden. I Ålesund har boligprisen gått ned med 0,7 prosent den siste måneden.