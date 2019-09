Ålesund er kloakkjumbo

Ålesund har ligger på jumboplass i landsoversikten over tilstanden på klokakkanlegget. Det skriver Sunnmørsposten, som viser til en fersk rapport fra Norsk Vann. Også på drikkevannstjeneste kommer Ålesund dårlig ut. Blant manglene står det at rensekrava ikke overholdes, kvalitet og bruk av slam er dårlig, og parameter for overløpsutslipp holder en dårlig standard. Det er resultatet fra 2018 som ligger til grunn, der 80 kommuner og 9 selskap deltok i vurderinga. Konstituert virksonhetsleder for vann, avløp og renovasjon i Ålesund kommune, Bjørn Skulstad, innrømmer til avisa at de er klart på etterskudd og sier at de har en stor jobb foran seg.