Ålesund blir ein nynorskkommune

Ålesund kommune har i dag vedtatt ein språkbruksplan som stadfestar kommunen som nynorskkommune, og slår fast at all utetterretta informasjon frå kommunen skal vere på nynorsk. Det skriv kommunen i ein pressemelding. – Det er svært gledeleg at Ålesund kommune så tydeleg slår fast at dei skal vere verdas største nynorskkommune, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge.