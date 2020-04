Ålesund ber om smittevernutstyr

Ålesund kommune ber næringslivet om å bidra med smittevernutstyr som de måtte ha på lager. – Ålesund kommune har et stort behov for smittevernutstyr for å kunne ta hånd om innbyggerne våre og de ansatte, skriver kommunen i ei pressemelding. De som sitter på utstyr oppfordres til å ta kontakt med kommunen. Utstyret må være godkjent smittevernsutstyr og det er viktig at pakningene ikke er åpnet