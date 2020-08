Ålesund aukar koronakapasiteten

Ålesund kommune har hatt så stor auke i talet på telefonar til testtelefonen for korona siste døgnet, at dei utvidar bemanninga. Til saman fem telefonliner går frå i morgontidleg inn til testtelefonen. Kommunalsjef Torfinn Vingen seier at Ålesund kommune rustar seg ekstra fordi ferien går mot slutten, samstundes som smittepresset i samfunnet har auka. Kommunen er også budd på å setje inn ekstra personell på korona-telefonen dersom det blir behov for det.