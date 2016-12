Alarmsentralens fatale svikt kan være straffbart

Natt til 8. desember utløste Willy Henry Kleiven fra Sunndalsøra sin egen trygghetsalarm fire ganger i tidsrommet mellom 00.15 og 06.10, men han fikk aldri hjelp fra alarmsentralen i Kristiansund.

Senere samme morgen ble 71-åringen funnet død på gulvet i sitt eget hjem på Sunndalsøra. Det var Tidens Krav som omtalte saken først.

Lensmannen i Sunndal, Hallvard Vermøy, etterforsker saken, og bekrefter til NRK at alarmsentralens manglende varsling til den hjemmebaserte omsorgen i Sunndalen, kan være straffbart.

– Ja, selvfølgelig kan det være straffbart å ikke respondere på en slik alarm. Vårt hovedfokus nå er å bringe på det rene hva som faktisk skjedde, hvilke vurderinger som ble gjort, og hvilke rutiner som forefinnes rundt slike alarmer og eventuell videre varsling til hjemmebasert omsorg, forteller han.

Ingen kontakt med alarmsentralen

Willy Henry Kleiven er obdusert, men det er foreløpig usikkert hva som er dødsårsaken. Da han ble funnet på gulvet, hadde han skader i hodet og ansiktet.

Vermøy sier at de vil fortsette etterforskningen av saken.

– Vi har kommet så langt at vi kan fastslå at det ikke var noen kontakt mellom alarmsentralen og hjemmebasert omsorg i Sunndalen. Vi vil snakke med de konkrete personene som var på jobb den aktuelle natta, sier han.

– Bra politiet ble varslet

PASIENTOMBUD: Runar Finvåg vil at Fylkesmannen skal kobles inn i saken. Foto: Roar Halten / NRK

Pasient- og brukerombud i Møre og Romsdal, Runar Finvåg, vil ikke kommentere saken før politiet er ferdig med sine undersøkelser, men mener de pårørende har gjort det riktige så langt.

– Det er bra at de pårørende har reagert og varslet politiet. Jeg mener at også Fylkesmannen bør kobles inn i saken for å få et tilsyn på denne saken. Det er viktig at politiet og tilsynsmyndigheter for gjort grundige undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd her, sier han.