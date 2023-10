Akuttinnkvartering av flyktninger til Rauma

Utlendingsdirektoratet (UDI) har signert avtale om akuttinnkvartering med Isfjorden Turisthotell og Motell med 400 plasser med oppstart 1. november, skriver Rauma kommune på sine nettsider.

Videre står det at dette er avtaler som UDI inngår med mottak uten kommunal involvering. «Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser dette kan få for de tjeneste som kommunen er forventet å levere. Kommunen vil nå gå i dialog med UDI og Isfjorden Turisthotell og Motell for å skaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag».

Kommunen ble informert om saken torsdag 19. oktober. Romsdals Budstikke omtalte først saken.