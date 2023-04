Aktor ber om to år og åtte månader

Aktor Jogeir Nogva ber om to år og åtte månaders straff for mannen som er tiltalt for aktlaust drap etter at ein mann som var på besøk døydde på badet hans av ein overdose.

Mannen i 20-åra, døydde etter at han hadde teke eit narkotisk stoff han hadde kjøpt av tiltalte. Etter at han var død skal den tiltalte ha flytta avdøde ut i carporten på ei tralle. Tiltalte skal ikkje ha ringt etter hjelp.

Mannen i 30-åra erkjente seg i retten skuldig i å ikkje ha gjeve beskjed til politiet eller pårørande om den døde personen. Men han erkjenner seg ikkje skuldig i aktlaust drap.