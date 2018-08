Aktor ber om fire års fengsel for voldtektstiltalt Molde-spiller

I sin prosedyre i Romsdal tingrett la aktor Ingvild Thorn Norheim ned påstand om fire års fengsel for den voldtektstiltalte Molde-spilleren.

Aktor Ingvild Thorn Norheim Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Alle bevis, bortsett fra tiltaltes forklaring, styrker den fornærmede sin forklaring om at sovevoldtekten har skjedd, påstår aktor. Et av bevisene er et lydopptak, som kvinnen hadde tatt opp på telefonen, i det øyeblikket hun våknet av at den tiltale lå over henne.

Molde-spilleren nekter all straffskyld og holder fast ved at samleiet var frivillig. Han hevder at kvinnen var våken da det skjedde.

Aktor mener retten må legge til grunn kvinnens forklaring om at hun var offer for sovevoldtekt, og ikke tiltaltes forklaring.

Hun mener at det ikke er grunnlag for straffereduksjon, selv om medieoppmerksomheten rundt saken har vært stor.

Tiltalt for sovevoldtekt

Siktelsen mot spilleren ble tatt ut i fjor sommer, og saken var under etterforskning frem til tiltalen ble klar i mars.

Spilleren, som nekter straffskyld, er tiltalt for å ha hatt «seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre årsaker er ute av stand til å motsette seg handlingen».

Hendelsen skal ha skjedd etter en bytur, på et nachspiel hjemme hos Molde-spilleren.

Kvinnen fortalte i tingretten at hun husker veldig lite av det som skjedde under byturen, etter å ha drukket alkohol på et utested. Kvinnen hevder at hun sovnet på nachspielet, men våknet av at den tiltalte lå over henne.

Ber om frifinnelse

Eliteseriespillerens forsvarer, Øystein Panzer Iversen, la ned påstand om full frifinnelse av Molde-spilleren. Han er fundamentalt uenig i aktors utgangspunkt, begrunnelse og konklusjon, der man legger til grunn hvem som er mest troverdig.

Forsvarer Øystein Panzer Iversen Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Forsvarer mener retten må ta utgangspunkt i tiltaltes egen forklaring, dersom de ikke uten enhver rimelig tvil kan utelukke helt hans forklaring.

– Det er flere feil, motsigelser og uklarheter i fornærmedes forklaring, sa forsvarer, som mener den strafferettslige verdien av hennes forklaring derfor er tvilsom.

Bistandsadvokat Mette Ekroll Nyland la ned påstand om oppreisningserstatning for den fornærma kvinna på 175 000 kroner. Dette er utover normen på 150 000 kroner for voldtekt.

Hun viste blant annet til at mediebelastningen har vært like stor for fornærma, som for den tiltalte eliteseriespilleren.

Dom i saken faller mandag 20. august.

Ville skjerme Molde-spilleren

Molde Fotballklubb har vært opptatt av å skjerme den tiltalte fotballspilleren og ikke dømme han. Det sa MFK-direktør Øystein Neerland da han onsdag vitnet i rettssaken.

– Han er uskyldig inntil det motsatte er bevist, og vi har bevisst prøvd å tone ned saken av hensyn til begge parter, sa Neerland.

MFK valgte å ikke suspendere spilleren, og har latt han spille kamper slik han selv ønsket, sa MFK-direktøren.

Til NRK forteller Neerland at det har vært en krevende tid for klubben, og at han vet det også har vært krevende for Molde-spilleren og kvinnen.

– Det har vært vanskelig. Man blir jo møtt med tilrop og bannere, og på TV blir dette veldig forsterket, sier Neerland og sikter spesielt til fotballkampene mot Vålerenga og Rosenborg.