Aktor ber om 4 års fengsel

I Romsdal tingrett har aktor statsadvokat Ingvild Thorn Norheim lagt ned påstand om fire års fengsel for den voldtektstiltalte MFK-spilleren. Hun viser til at det er etablert praksis for 4 års fengsel i norske domstoler. Prosedyrene pågår onsdag ettermiddag i rettssaken som avsluttes i dag. Aktor mener retten må legge til grunn fornærmedes forklaring om at hun var offer for sovevoldtekt og ikke tiltaltes forklaring om at samleiet skjedde frivillig. All bevisførsel, bortsett fra tiltaltes forklaring, styrker den fornærmede kvinna sin forklaring og at sovevoldtekten har skjedd, påstår aktor. Aktor mener det ikke er grunnlag for straffereduksjon, sjøl om medieoppmerksomheten har vært stor. Forsvarer skal nå holde sin prosedyre.