Aksjonsgruppe skal segle langs kysten

Hamnar langs heile kysten skal no få besøk av ei aksjonsgruppe som krev at formuesskatten på arbeidande kapital blir fjerna.

Samtidig har aksjonsgruppa planar om å slå eit slag for norsk eigarskap.

To av dei som står bak er Roger Hofseth i Hofseth og Knut Flakk i Flakk Gruppen.

– Bakgrunnen for aksjonen er at vi ønskjer å forklare kva situasjonen er. Det at du er rik, betyr ikkje at du har mykje pengar i kontantar. Du har verdiar i bygningar og slike ting, dei blir brukt til å skape verdiar, også i utkantstrøk. Om ein tek vekk skatten så trur eg ein får meir verdiskaping i samfunnet generelt, seier Roger Hofseth, direktør i Hofseth.

– Kva håper du vil skje?

– Eg har god trua på at dette blir endra, seier Hofseth.

Seglasen starta i Ålesund og skal mellom anna innom Arendalsveka, der det politiske Noreg er samla seinare i sommar.