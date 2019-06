Aksjonsgruppe mot vindkraft

I Aure tar fastboende og hytteeiere initiativ til å stifte «Aksjonsgruppa mot vindkraft i Aure». Gruppa har som mål å påvirke Norges vassdrags- og energidirektorat sitt forslag til nasjonal plan for vindkraft. Aure er i planen utpekt som et av 13 områder som egnet til vindkraftutbygging. Et annet mål er å stoppe utbyggingsplanene for Skardsøya vindkraftverk.