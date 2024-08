Aksjonsgruppe har fått over 1800 underskrifter

Aksjonsgruppen mot nedleggelse av Skåla helse- og omsorgssenter og demensavdelingen ved Nesset omsorgssenter har samlet inn 1835 underskrifter. Fredag ettermiddag leverte de disse til Molde-ordfører Trygve Grydeland (H). Det skriver Romsdals Budstikke.

Det har tidligere vært demonstrasjon mot nedlegginga av sjukehjemmet, og mange har engasjert seg. Flere av politikerne i Molde kommunestyre har sagt de vil at saken skal opp på nytt igjen, fordi de hevder de ikke forstod at de stemte for nedleggelse.

Nå pågår det en lovlighetskontroll av nedleggelses-vedtaket. Resultatet av kontrollen kommer i Molde kommunestyre den 19. september, skriver Rbnett.