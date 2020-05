Aksjonerte på Skjeltene

En vindkraftmotstander klarte å stanse et vogntog som skulle frakte anleggsmaskiner til Haramsøya i dag tidlig. Det skjedde på fergekaia på Skjeltene. Aktivisten sperret med sin egen bil for vogntoget som skulle inn på ferga fra Skjeltene til Haramsøya. Vogntoget kom seg ikke ombord på ferga. Maskinene skal brukes til å bygge en veg opp til det planlagte vinkraftanlegget. To ganger tidlligere har demonstranter hindret transporten av maskiner. Ved fergekaia på Haramsøya har rundt 100 demonstranter møtt opp. Etter det NRK erfarer er flere biler og anleggsmaskiner på veg til fergekaia på Skjeltene.