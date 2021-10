Aksjonerer for nynorsk

Elevar og studentar i Volda aksjonerer for nynorske læremiddel. Det skjer 50 år etter at 30 000 personar ulike stader i landet demonstrerte for å få lovfesta nynorske lærebøker på same tid og til same pris som bokmål. Den lova kom i 1974, men manglane er store, ikkje minst på grunn av digitalisering, seier Arild Torvund Olsen ved Nynorsksenteret.