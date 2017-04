Aker har trekt klage

Aker Biomarine, der Kjell Inge Røkke er sentral, har trekt ein klage til The International Trade Commission.

Klagen var retta mot krillprodusenten Rimfrost, med Stig Remøy som eigar. Påstanden var at Rimfrost hadde brote patentregelverket. - Dette viser at vi har hatt rett heile tida, seier Remøy til Dagens Næringsliv.