Åge Hareide skal lede Malmö FF

Åge Hareide skal lede Malmö FF resten av sesongen. Det bekreftet klubben foran en pressekonferanse med sunnmøringen tirsdag kveld.

Åge Hareide la opp trenergjerningen for under ett år siden, men er igjen tilbake i manesjen. Han har en lang trenerkarriere, som stammer helt tilbake til 1985 da han tok over Molde. Han har også trent klubber som Helsingborg (to perioder), Brøndby, Rosenborg (to perioder), Norge, Örgryte, Viking og Danmark. Sistnevnte tok han til åttedelsfinale i VM i 2018.

(NTB)