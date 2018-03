Agdestein signerte med AaFK

Torbjørn Agdestein (26) fra Odds ballklubb har signert en treårskontrakt med Aalesund, melder klubben i en pressemelding. – Dette er veldig spennende. I mitt hode er AaFK en Eliteserieklubb, og det er jeg sikker på de mener her også. Jeg er ganske sikker på at jeg har kommet til en klubb som satser hardt, og at spillerne er sugne på å gå rett opp i Eliteserien, sier Agdestein. – Han vil ta med seg en profesjonalitet og en treningsholdning som flere vil kunne lære av. Dette styrker oss som lag og treningsgruppe, sier AaFK-trener Lars Bohinen.