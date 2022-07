Aftonbladet holder Stolsmo Hegerberg som den beste

Ada Hegerberg topper svenske Aftonbladets liste over de 49 beste spillerne i årets fotball-EM for kvinner. Norge har to blant topp tre.

«Et av mesterskapets mest etterlengtede comeback. Etter å ha sagt nei til landslaget i 2017, er Ada Hegerberg tilbake. Den norske spissen har en tung skadeperiode bak seg, men har i løpet av våren vist at hun fortsatt er en verdensstjerne. Hun er den ledende målscoreren i Champions League-historien og mottok i 2018 Ballon d'Or som første kvinne. Hun tok sitt Lyon til nok en Champions League-tittel og håper nå å høste suksess med landslaget.» er Aftonbladets dom av den norske superstjernen.

Chelsea-spiller Guro Reiten har også fått plass på listen på 18.plass.