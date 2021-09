Æresvold avvist i Høyesterett

Høyesterett har avvist anken fra en mor i Møre og Romsdal som er dømt til fengsel i 2,5 år for æresvold mot de tre barna sine. I rettssaken i tingretten i vår kom det fram at mora blant annet forsøkte å drukne en av døtrene sine i et badekar, at hun har truet med å drepe dem og sende dem ut av landet. Anken ble avvist i lagmannsretten, og nå har også Høyesterett konkludert med det samme. De tre barna har fått nye navn og bor på hemmelig adresse.