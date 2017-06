Æresprofessor i Mongolia

Lyrikeren Knut Ødegård fra Molde er gitt et æresprofessorat i moderne internasjonal poesi ved Mongolian State University of Arts and Culture. Ødegård debuterte for 50 år siden som lyriker og er utgitt i bokform på 27 språk. Innsettelsen i professoratet skjer under World Poetry Days i Mongolia 21.august der et av arrangementene blir viet Knut Ødegård.