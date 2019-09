Ærespris til Il Bryn for Viking Sky

På Romsdalskonferansen i Molde i dag ble idrettslaget Bryn i Fræna hedra med en ærespris for innsatsen de gjorde under Viking Sky-dramaet på Hustadvika i mars. Lederne i næringsforaene i Romsdal - med styreleder i Molde Næringsforum, Kolbjørn Heggdal, i spissen - er full av ros for idrettslaget Bryn og lokalsamfunnet sin mobilisering og innsats. En fullsatt Bjørnsonsal på Scandic Seilet i Molde ga trampeklapp da æresprisen ble utdelt til daglig leder i Il Bryn, David-Andre Bruun.