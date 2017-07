Ærespris til Hydro-sjefer

Tre tidligere sjefer i Hydro mottok nå klokka 12 Gassknutepunkt Nyhamnas ærespris i Molde. Det er tidligere konsernsjef Eivind Reiten og Hydro-direktørene som var ansvarlige for utbygginga av Ormen Lange-anlegget på Nyhamna, Thor A. Tangen og Bengt Lie Hansen som fikk prisen. Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord, er leder i styringsgruppen for Gassknutepunkt Nyhamna og sier de tre har vært viktige for arbeidet med etableringen av anlegget.