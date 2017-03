Æresmedlem Joachim Rønneberg

Under årsmøtet til Ålesund-Sunnmøre Turistforening ble Joachim Rønneberg utnevnt til æresmedlem for sin innsats for å fremme friluftsliv og foreningen. Ellers kom det frem at både medlemstallet og antall overnattingsdøgn på hyttene til foreningen steg fra i fjor.