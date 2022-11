Advokaten til kjæresten i retten

Både advokaten og psykologen til kjæresten til sorenskrivar Ole Ødegård seier ho har forklart også til dei at ho opplevde eit press for å svare på ein bestemt måte.

Advokaten sa i retten tysdag at ho opplevde at Ødegård var pågåande for å få henne til å svare slik han hadde gjort.

Forsvarar Halvard Helle ønskjer ikkje å kommentere overfor NRK påstanden om at Ødegård skal ha instruert den tidlegare kjæresten.